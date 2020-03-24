Школы и детсады в Киеве отключат от отопления

Фото: школа (УНИАН)

Пустые заведения нет смысла обогревать

Школы и детские сады города Киева отключат от отопления с 25 марта 2020 года. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба КГГА.

Как отметил чиновник, в связи с противоэпидемическими мероприятиями это необходимый шаг, который позволит уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на предупреждение пандемии.

"В связи с необходимостью проведения противоэпидемических мероприятий в городе, столичные школы и детские сады остаются пустыми. Городская власть приняла решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах. В ситуации, когда убытки города связанные с борьбой против коронавируса могут составить более миллиарда гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств", - отметил Мондриевский.

Напомним, решение о завершении отопительного сезона в Киеве пока не принято из-за значительного похолодания во второй половине марта.

Отметим, общегосударственный карантин действует в Украине до 3 апреля. На это время приостановлено обучение во всех заведениях.