В Харькове умер один из раненных при взрыве в Балаклее военных

Сегодня, 17 ноября, в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, который получил ранения в результате взрывов на военном арсенале в Балаклее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате происшествия, находятся на лечении, а угроза их жизни отсутствует.

Напомним, 15 ноября прогремели взрывы на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области. Изначально сообщалось, что ранения получил один сапер.

Позже в Генеральном штабе сообщили, что взрывы на территории военного арсенала являются плановой утилизацией боеприпасов. На территории, где проходила плановая утилизация, прозвучало около 20 взрывов в специально оборудованном котловане.

Ближе к вечеру стало известно, что в результате взрывов на военном аресенале пострадали четыре военнослужащих, еще двое погибли.

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование из-за взрывов в Балаклее. Инцидент предварительно квалифицировали как халатность.