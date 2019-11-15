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В Балаклее в результате взрывов погибли двое военных

Новости » Происшествия     15.11.2019 - 16:30
В Балаклее в результате взрывов погибли двое военных
Фото: взрывы в Балаклее (mil gov ua)

Четверо раненных военных находятся в медучреждениях

В результате взрывов боеприпасов в Балаклее Харьковской области двое военнослужащих погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, по уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, двое военных саперов получили ранения несовместимых с жизнью.

Четверо раненых военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести.

"Раненым военнослужащим оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в полном объеме в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в 15 ноября прогремели взрывы на территории военного арсенала в Балаклее. Изначально сообщалось, что ранения получил один сапер.

Позже в Генеральном штабе сообщили, что взрывы на территории военного арсенала являются плановой утилизацией боеприпасов. На территории, где проходила плановая утилизация, прозвучало около 20 взрывов в специально оборудованном котловане.

Количество пострадавших при взрывах в Балаклее выросло Взрывы в Балаклее являются плановой утилизацией, - Генштаб
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