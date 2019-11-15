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В Балаклее прогремели взрывы на территории военного арсенала

Новости » Происшествия     15.11.2019 - 15:23
В Балаклее прогремели взрывы на территории военного арсенала
Фото: место происшествия (скрин видео youtube.com)

Со стороны склада валит густой дым

В городе Балаклея Харьковской области в пятницу, 15 ноября, прогремели взрывы на территории военного арсенала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что на территории военного арсенала произошло чрезвычайное происшествие при вывозе снарядов. По предварительным данным, один из саперов получил ранения.

Пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин подтвердил ЧП на военном арсенале.

"Нас вызвали на сухую траву. Там же на территории есть городок, который относится к Балаклее. Подробности будут позже", - сообщил он.

Мэр города Иван Столбовой подтвердил, что единичные взрывы произошли на территории военного арсенала. На данный момент он выясняет с военной частью, что произошло.

Как отметила директор Департамента науки и образования Лариса Карпова эвакуация сейчас нет ни в одном из учреждений.

Напомним, 3 мая 2018 года произошли взрывы в Балаклее на территории военного арсенала. На территории, где проводилось разминирование, произошло возгорание травы, огонь перешел к военным складам. Тогда для для ликвидации пожара была привлечена авиация. Площадь пожара на территории военного арсенала составляла 35 гектаров.

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