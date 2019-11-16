ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Медик рассказал о состоянии раненных в Балаклее военных

Новости » Общество     16.11.2019 - 21:21
Медик рассказал о состоянии раненных в Балаклее военных
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военные получили ожоги и осколочные ранения

В Харьков после взрывов в Балаклее в больницы были доставлены трое военных, один в удовлетворительном состоянии, а двое - в тяжелом. Об этом сообщил дежурный врач Военно-медицинского клинического центра Северного региона Владимир Юрьев, передает РБК-Украина со ссылкой на "Военное телевидение".

По его словам, саперы получили ожоги и осколочные ранения.

"15 ноября в город Харьков были доставлены трое военных с места происшествия в городе Балаклея. Один из военнослужащих был доставлен в удовлетворительном состоянии в ВМКЦ Северного региона, двое военнослужащих были направлены и оставлены на предыдущее лечение в больнице скорой и неотложной медицинской помощи города Харькова. Состояние их расценивается пока как тяжелое", - сообщил медик.

Кроме того, один из военных, который находится в удовлетворительном состоянии, получил ушиб левого локтевого сустава.

Один из военных находится в стабильно тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями брюшной стенки и термической ожогом обеих нижних конечностей, а другой, по предварительным данным, получил термический ожог конечностей и лица до 20% общей площади тела.

Напомним, ранее командующий Сил логистики генерал-лейтенант Олег Вишневский заявил, что в настоящее время военный арсенал в городе Балаклея Харьковской области не представляет угрозы для местных жителей.

Арсенал в Балаклее не представляет угрозы местным жителям Взрывы в Балаклее: в больнице рассказали о состоянии пострадавших
Новости Украины Балаклея
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь