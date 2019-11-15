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Взрывы в Балаклее являются плановой утилизацией, - Генштаб

Новости » Происшествия     15.11.2019 - 15:43
Взрывы в Балаклее являются плановой утилизацией, - Генштаб
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Боеприпасы на складах в Балаклее находятся в безопасности

Взрывы в Балаклее Харьковской области 15 ноября являются плановой утилизацией боеприпасов. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Сообщается, что сегодня на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, где проходила плановая утилизация, прозвучало около 20 взрывов в специально оборудованном котловане.

"Для обеспечения безопасности проведения утилизации было задействовано очередное пожарное подразделение воинской части. В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов. Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", - добавили в Генштабе.

Взрывы в Балаклее являются плановой утилизацией, - Генштаб

Отметим, ранее сообщалось о взрывах в Балаклее, также известно, что есть пострадавший.

Напомним, в октябре Рада создала Временную следственную комиссию для расследования взрывов на складах боеприпасов. Речь идет об инцидентах на артиллерийских складах в Калиновке, в Балаклее, Сватово и в Кривом Роге, которые произошли в разные годы.

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Новости Украины боеприпасыБалаклеяВзрыв
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