ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР начало расследование из-за взрывов в Балаклее

Новости » Происшествия     15.11.2019 - 18:07
ГБР начало расследование из-за взрывов в Балаклее
Фото: место происшествия (скрин видео youtube.com)

Открыто производство по статье о халатности должностного лица

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование из-за взрывов в Балаклее 15 ноября на территории военного склада Министерства обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что по предварительной информации, на технической территории военных складов воинской части А1352 проводилась плановая работа по разминированию технической территории и загрузке боеприпасов на технику. Во время чего произошло детонирование, возгорание и три взрыва.

"Квалификация: небрежное отношение военного служебного лица к службе, что повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил срочно начать проверку по факту взрывов в Балаклее.

Напомним, 15 ноября прогремели взрывы на территории военного арсенала в Балаклее. В Генштабе уточнили, что в результате взрывов погибли двое военнослужащих и еще четверо получили ранения. Трое из них в тяжелом состоянии.

РБК-Украина писало, что взрывы на территории военного арсенала в Генштабе объяснили плановой утилизацией боеприпасов. На территории, где проходила утилизация, прогремело около 20 взрывов в специально оборудованном котле.

Гончарук поручил срочно начать проверку из-за взрывов в Балаклее В Балаклее в результате взрывов погибли двое военных
Новости Украины Балаклея
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь