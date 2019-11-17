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В Харькове умер один из раненных при взрыве в Балаклее военных

Новости » Происшествия     17.11.2019 - 15:01
В Харькове умер один из раненных при взрыве в Балаклее военных
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Остальные пострадавшие военнослужащие находятся на лечении

Сегодня, 17 ноября, в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, который получил ранения в результате взрывов на военном арсенале в Балаклее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате происшествия, находятся на лечении, а угроза их жизни отсутствует.

Напомним, 15 ноября прогремели взрывы на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области. Изначально сообщалось, что ранения получил один сапер.

Позже в Генеральном штабе сообщили, что взрывы на территории военного арсенала являются плановой утилизацией боеприпасов. На территории, где проходила плановая утилизация, прозвучало около 20 взрывов в специально оборудованном котловане.

Ближе к вечеру стало известно, что в результате взрывов на военном аресенале пострадали четыре военнослужащих, еще двое погибли.

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование из-за взрывов в Балаклее. Инцидент предварительно квалифицировали как халатность.

Медик рассказал о состоянии раненных в Балаклее военных Арсенал в Балаклее не представляет угрозы местным жителям
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