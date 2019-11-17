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У Харкові помер один з поранених під час вибуху в Балаклії військових

Новини » Надзвичайні події     17.11.2019 - 15:01
У Харкові помер один з поранених під час вибуху в Балаклії військових
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Інші постраждалі військовослужбовці перебувають на лікуванні

Сьогодні, 17 листопада, у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги помер військовослужбовець, який отримав поранення в результаті вибухів на військовому арсеналі в Балаклії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу Збройних сил України.

Також зазначається, що інші військовослужбовці, які також постраждали в результаті події, перебувають на лікуванні, а загроза їх життю немає.

Нагадаємо, 15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії Харківської області. Спочатку повідомлялося, що поранення отримав один сапер.

Пізніше в Генеральному штабі повідомили, що вибухи на території військового арсеналу є планової утилізацією боєприпасів. На території, де проходила планова утилізація, пролунало близько 20 вибухів у спеціально обладнаному котлі.

Ближче до вечора стало відомо, що в результаті вибухів на військовому аресеналі постраждали четверо військовослужбовців, ще двоє загинули.

Державне бюро розслідувань (ДБР) початок досудове розслідування вибухів у Балаклії. Інцидент попередньо кваліфікували як недбалість.

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