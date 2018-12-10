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В Одессе задержали мужчину за ложное сообщение о минировании

Новости » Происшествия    10.12.2018 - 21:35
В Одессе задержали мужчину за ложное сообщение о минировании
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина сообщил, что в заброшенном автомобиле находится взрывчатка

В Одессе правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о минировании автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы патрульной полиции Одесской области.

Как отмечается, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на спецлинию 102 и сообщил, что вблизи Куликового поля в припаркованном автомобиле находится взрывчатка.

Прибыв на место инспекторы обнаружили брошенное авто Suzuki. Связаться с заявителем не было возможности, телефон был выключен.

Впоследствии патрульные обнаружили мужчину, который сообщил, что авто Suzuki заминировано, на дальнейшие вопросы отказался отвечать и начал убегать от полицейских. Мужчину задержали. При поверхностном осмотре у него нашли телефон, с которого был осуществлен звонок.

На место вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу. При обследовании машины никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

"В действиях нарушителя усматривается уголовное нарушений по ст. 259 УКУ (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения о'объектов собственности). За такое правонарушение предусмотрено до шести лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе полиции.

Фото: "заминированный" автомобиль (facebook.com/odesapolice)

Напомним, Подольский районный суд города Киева приговорил к трем годам тюрьмы с испытательным сроком полтора года жителя Киева, который сообщил полиции ложную информацию о заминировании банка.

Ранее РБК-Украина сообщало, что полиция Днепра квалифицировала минировании вокзалов и метро в городе как теракт.

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