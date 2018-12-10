Информация о минировании Оболонского и Шевченковского райсудов не подтвердилась

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События зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского и Оболонского управления полиции

В здании Шевченковского районного суда Киева взрывчатых веществ не обнаружено. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу суда.

В пресс-службе сообщают, что суд возобновил свою работу в 16 часов дня.

Также в Оболонском райсуде сообщили, что после проверки сообщения о заминировании их здания суда взрывчатки не обнаружили.

"Оболонский районный суд Киева сообщает, что информация о заминировании здания суда, полученная от Оболонского УП ГУНП в г. Киеве, не нашла своего подтверждения. Суд продолжил свою работу в 15:30", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 декабря сообщалось, что в Киеве полицейские проверяют информацию о заминировании Шевченковского и Оболонского районных судей. События зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского и Оболонского управления полиции.

Добавим, 6 декабря, в Киеве полиция задержала мужчину, который сообщил о "минировании" здания Верховной рады Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве "минировали" здание Шевченковского райсуда на улице Дегтяревской.

Также сообщалось, что Подольский районный суд Киева приговорил к трем годам тюрьмы с испытательным сроком в полтора года жителя Киева, который дал полиции ложную информацию о заминировании банка.