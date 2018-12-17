У Харкові повідомили про замінування багатоповерхівок

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Надійшла інформація про закладену вибухівку у двох будинках в Московському районі Харкова

У Харкові в понеділок, 17 грудня, правоохоронці отримали повідомленя про замінування багатоповрехових будинків по вулиці Валентинівська. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Зазначається, що поліцейські міста перевіряють інформацію, яка надійшла близько 10:10, про те, що у підвалах двох багатоповерхівок на вулиці Валентинівська закладено вибухівку.

"На місце події для перевірки інформації виїхала слідчо-оперативна група Московського відділу поліції, кінологічна служба та вибухотехніки. Проводиться огляд приміщень. Перевірка триває", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, минулого тижня в Одесі правоохоронці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування автомобіля.

Додамо, у п'ятницю вранці, 14 грудня, у місті Фастів Київської області прогримів вибух в п'ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок вибуху травмувався чоловік, який впав з висоти 5 поверху. Також з-під завалів рятувальники дістали тіла двох людей.

В результаті вибуху в Фастові пошкоджено 27 квартир, в яких проживали 63 людини. Мешканців зруйнованих квартир розмістили для тимчасового проживання у двох лікарнях та ліцеї.