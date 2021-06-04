В Харькове сообщили о массовом минировании больниц. Проводится эвакуация

В пятницу, 4 июня, в полицию Харькова поступило сообщение о массовом минировании в городе. Среди объектов, которые "заминировали" медицинские учреждения города.
"Около 9:00 на электронную почту одного из подразделений полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях города", - говорится в сообщении.
Правоохранители проверяют 14 медучреждений на наличие взрывчатки.
Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативные группы. Проводятся обследование зданий, а также эвакуация персонала и пациентов.
Напомним, в конце мая в Окружной админсуд города Киева поступило сообщение о минировании. Тогда также проводилась эвакуация.
Кроме того, 6 мая в Киеве искали взрывчатку на станции метро "Крещатик". Информация о "минировании" не подтвердилась.
Добавим, что в апреле в Харькове заминировали сразу четыре торговых центра. Из заведений пришлось эвакуировать более 1500 человек.
Ранее сообщалось, что в Харькове сообщили о минировании двух торговых центров. Во время проверки правоохранители эвакуировали 1 739 человек.