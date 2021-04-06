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В Харькове "заминировали" два торговых центра, эвакуировали более 1 700 человек

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 15:24
В Харькове "заминировали" два торговых центра, эвакуировали более 1 700 человек Фото: в Харькове проверяли "минировании" двух торговых центров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Харькове сообщили о минировании двух торговых центров. Во время проверки информации правоохранители эвакуировали 1 739 человек.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Так, сообщение о том, что в торговых центрах, расположенных на улице Героев Труда и на проспекте Гагарина, заложена взрывчатка, поступило на электронную почту полиции 6 апреля.

В торговом центре на улице Героев Труда полицейские осмотрели 14027 кв. метров помещений и 100 кв. метров прилегающей территории. При этом эвакуировали 539 человек.

На проспекте Гагарина осмотрено 20 тысяч кв. метров помещений и 700 кв. метров прилегающей территории. Там эвакуировали 1200 человек.

Взрывчатки не нашли. Информация внесена в Единых учетов территориальных подразделений полиции.

Напомним, вчера в Харькове обследовали три торговых центра после сообщения о минировании. Эвакуировали почти 2,5 тысячи персонала и посетителей.

РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Киеве сообщили о минировании правительственного квартала.

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