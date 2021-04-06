В Харькове "заминировали" два торговых центра, эвакуировали более 1 700 человек

В Харькове сообщили о минировании двух торговых центров. Во время проверки информации правоохранители эвакуировали 1 739 человек.

Так, сообщение о том, что в торговых центрах, расположенных на улице Героев Труда и на проспекте Гагарина, заложена взрывчатка, поступило на электронную почту полиции 6 апреля.

В торговом центре на улице Героев Труда полицейские осмотрели 14027 кв. метров помещений и 100 кв. метров прилегающей территории. При этом эвакуировали 539 человек.

На проспекте Гагарина осмотрено 20 тысяч кв. метров помещений и 700 кв. метров прилегающей территории. Там эвакуировали 1200 человек.

Взрывчатки не нашли. Информация внесена в Единых учетов территориальных подразделений полиции.