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Очередное "минирование": в Харькове эвакуировали более 1500 человек из четырех торговых центров

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 15:36
Очередное "минирование": в Харькове эвакуировали более 1500 человек из четырех торговых центров Фото: в Харькове заминировали четыре торговых центра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Харькове снова поступило анонимное сообщение о минировании торговых центров. В ходе проверки пришлось эвакуировать 1515 людей.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Информация о закладке взрывчатки поступила в полицию 9 апреля на электронную почту. Сообщалось о "минировании" четырех торговых центров, расположенных на проспекте Гагарина, улицах Героев Труда, Льва Ландау и Клочковской, а также на заводе на Карачовском шоссе.

Специалисты обследовали 44 600 кв. метров помещений, почти 6400 кв. метров прилегающей территории. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

РБК-Украина писало, что 6 апреля в Харькове сообщили о минировании двух торговых центров. Во время проверки правоохранители эвакуировали 1 739 человек.

5 апреля в Харькове обследовали три торговые центры после сообщения о минировании. Эвакуировали почти 2,5 тысячи персонала и посетителей.

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