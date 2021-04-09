Очередное "минирование": в Харькове эвакуировали более 1500 человек из четырех торговых центров
В Харькове снова поступило анонимное сообщение о минировании торговых центров. В ходе проверки пришлось эвакуировать 1515 людей.
Информация о закладке взрывчатки поступила в полицию 9 апреля на электронную почту. Сообщалось о "минировании" четырех торговых центров, расположенных на проспекте Гагарина, улицах Героев Труда, Льва Ландау и Клочковской, а также на заводе на Карачовском шоссе.
Специалисты обследовали 44 600 кв. метров помещений, почти 6400 кв. метров прилегающей территории. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.
РБК-Украина писало, что 6 апреля в Харькове сообщили о минировании двух торговых центров. Во время проверки правоохранители эвакуировали 1 739 человек.
5 апреля в Харькове обследовали три торговые центры после сообщения о минировании. Эвакуировали почти 2,5 тысячи персонала и посетителей.