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В Киеве заминировали Окружной админсуд

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Киев, Среда 26 мая 2021 16:19
В Киеве заминировали Окружной админсуд Фото: в Киеве заминировали Окружной админсуд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Окружной административній суд города Киева поступило сообщение о минировании. Сейчас проводится євакуация людей из здания суда.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"В связи с поступлением сообщения о заминировании помещений Окружного административного суда города Киева, ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 мая в Киеве искали взрывчатку на станции метро "Крещатик". Информация о "минировании" не подтвердилась.

Кроме того, в апреле в Харькове заминировали сразу четыре торговых центра. Из заведений пришлось эвакуировать более 1500 человек.

Добавим, что 6 апреля в Харькове сообщили о минировании двух торговых центров. Во время проверки правоохранители эвакуировали 1 739 человек.

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