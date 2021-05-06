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Центральный вход на станцию метро "Крещатик" закрыли из-за "минирования"

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 18:02
Центральный вход на станцию метро "Крещатик" закрыли из-за "минирования" Фото: вход на станцию метро "Крещатик" закрыли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Центральный вестибюль станции "Крещатик" в Киеве был закрыт из-за анонимного сообщения о "заминировании". На месте работают эксперты-взрывотехники.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

"Центральный вестибюль станции "Крещатик" (выход на ул. Крещатик) закрыт на вход и выход. Пересадочный узел и два других вестибюля работают", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят проверку прилегающей территории, в связи с анонимным звонком о минировании.

Накануне, 5 мая, в Киеве на вход и выход закрыли станцию метро "Майдан Независимости". В то же время пересадка на станцию "Крещатик" продолжала работать. В метрополитене заявляли, что станцию пришлось закрыть по техническим причинам.

Как известно, в субботу, 1 мая метро Киева возобновило полноценную работу после локдауна. Столичные власти отменили проезд в подземке и других видах транспорта по специальным пропускам. А вчера на одной из станций столичного метро образовалась давка.

Добавим, в Киеве планируют продолжить маршрут скоростного трамвая. Ожидается, что трамвайные пути построят с использованием современных технологий, благодаря чему трамваи будут курсировать почти без шума и вибраций. Также устроят современное наружное освещение, новые посадочные павильоны с интерактивными информационными табло.

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