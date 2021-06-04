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У Харкові повідомили про масове мінування лікарень. Проводиться евакуація

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 4 червня, в поліцію Харкова надійшло повідомлення про масове мінування в місті. Серед об'єктів, які "замінували" Медичні заклади міста.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

"Близько 9:00 на електронну пошту одного з підрозділів поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки в медичних установах міста", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці перевіряють 14 медзакладів на наявність вибухівки.

Наразі на місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Проводяться обстеження будівель, а також евакуація персоналу і пацієнтів.

Нагадаємо, в кінці травня до Окружного адмінсуду міста Києва надійшло повідомлення про мінування. Тоді також проводилася евакуація.

Крім того, 6 травня в Києві шукали вибухівку на станції метро " Хрещатик". Інформація про "мінування" не підтвердилася.

Додамо, що у квітні у Харкові замінували відразу чотири торгові центри. Із закладів довелося евакуювати понад 1500 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Харкові повідомили про мінуванні двох торгових центрів. Під час перевірки правоохоронці евакуювали 1 739 осіб.

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