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В Харькове снова смертельное ДТП с Infiniti. На том же проспекте

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Харьков, Четверг 28 октября 2021 19:49
В Харькове снова смертельное ДТП с Infiniti. На том же проспекте Фото: в Харькове снова смертельное ДТП на проспекте Гагарина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове второй раз за неделю произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на проспекте Гагарина. Сегодня вечером автомобиль Infiniti сбил насмерть пешехода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vgorode.

Инцидент произошел буквально на том же месте, где 16-летний водитель другого автомобиля Infiniti на полной скорости протаранил Chevrolet Aveo, в результате чего погиб водитель последнего.

На этот раз, по предварительным данным, за рулем автомобиля Infiniti находилась девушка. Под колесами автомобиля погибла женщина-пешеход. Других подробностей трагедии пока нет.

Напомним, несовершеннолетнего водителя Infiniti, который вчера устроил смертельное ДТП, отправили в СИЗО.

Родителей 16-летнего водителя также хотят привлечь к ответственности.

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