У Харкові знову смертельна ДТП з Infiniti. На тому ж проспекті
Фото: у Харкові знову смертельна ДТП на проспекті Гагаріна (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Харкові вдруге за тиждень сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на проспекті Гагаріна. Сьогодні ввечері автомобіль Infiniti збив насмерть пішохода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vgorode.
Інцидент стався буквально на тому ж місці, де 16-річний водій іншого автомобіля Infiniti на повній швидкості протаранив Chevrolet Aveo, в результаті чого загинув водій останнього.
Цього разу, за попередніми даними, за кермом автомобіля Infiniti перебувала дівчина. Під колесами автомобіля загинула жінка-пішоход. Інших подробиць трагедії поки немає.
Нагадаємо, неповнолітнього водія Infiniti, який вчора скоїв смертельну ДТП, відправили до СІЗО.
Батьків 16-річного водія також хочуть притягнути до відповідальності.