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ДТП в Харькове: 16-летнего подозреваемого отправили в СИЗО

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Харьков, Четверг 28 октября 2021 11:38
ДТП в Харькове: 16-летнего подозреваемого отправили в СИЗО Фото: смертельное ДТП в Харькове (t me kharkiv1654)
Автор: Юлия Бойко

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемому в смертельном ДТП на проспекте Гагарина. Николая Харьковского, которому 16 лет, отправили в СИЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kharkiv Today.

Сообщается, что обвинение просило содержание под стражей на 60 суток, поскольку есть риск того, что подозреваемый может скрыться от следствия или влиять на свидетелей. Защита возражала, пообещав явку Харьковского к следователю.

В итоге суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что на проспекте Гагарина в Харькове автомобиль Infiniti проехал перекресток на красный свет и на высокой скорости врезался в Chevrolet, в результате чего погиб водитель второго автомобиля.

Подозреваемому 16-летнему водителю Николаю Харьковскому объявили подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека.

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