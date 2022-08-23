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В Харькове снова раздаются взрывы

Фото: в Харькове снова раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харькове прогремели взрывы во вторник, 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что в Харьковской области сейчас объявлена воздушная тревога.

Городские власти пока не давали официальных комментариев по поводу взрывов.

Также добавим, что сегодня в Харькове празднуют День города.

Напомним, сегодня утром россияне обстреляли центральную часть Харькова.

В городе загорелось здание промышленного предприятия в Новобаварском районе. Пламя охватило площадь около 5000 квадратов.

Кроме того, Зеленский заявил, что Харьков никогда не станет городом черных сожженных окон и разрушенных районов.

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Харьков