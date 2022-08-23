У Харкові знову лунають вибухи

У Харкові прогриміли вибухи у вівторок, 23 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що в Харківській області наразі оголошена повітряна тривога.
Міська влада поки не давала офіційних коментарів з приводу вибухів.
Також додамо, що сьогодні в Харкові святкують День міста.
Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни обстріляли центральну частину Харкова.
У місті загорілася будівля промислового підприємства в Новобаварському районі. Полум'я охопило площу близько 5000 квадратів.
Окрім того, Зеленський заявив, що Харків ніколи не стане містом чорних спалених вікон і зруйнованих районів.