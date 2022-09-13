UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове снова остановилось метро и пропал свет: в чем причина

Фото: в Харькове снова остановилось метро и пропал свет (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харькове утром 13 сентября метрополитен приостановил движение поездов по техническим причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский метрополитен.

"Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, местные жители сообщают, что в некоторых районах города отсутствует энергоснабжение.

Тем временем о проблемах с электроэнергией сообщают в Дергачевском горсовете.

"Уважаемые дергачевцы! По техническим причинам на территории нашего города и окрестных сел отсутствует электроэнергия. Специалисты Харьковоблэнерго уже работают над решением проблемы", - отметили там.

Напомним, вчера, 12 сентября, россияне массово обстреляли Харьков. В результате вражеского удара погиб один человек, еще четверо - получили ранения. Также было зафиксировано попадание в дорожное покрытие.

Вследствие обстрела в городе остановился метрополитен. Его работу возобновили ближе к вечеру.

Кроме того, отметим, что на днях российские войска нанесли массированный удар по Украине. Целью врага стали объекты критической инфраструктуры. После удара в ряде областей Украины возникли проблемы с электричеством.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковметроЭлектроэнергия