В Харькове снова остановилось метро и пропал свет: в чем причина

В Харькове утром 13 сентября метрополитен приостановил движение поездов по техническим причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский метрополитен .

"Уважаемые дергачевцы! По техническим причинам на территории нашего города и окрестных сел отсутствует электроэнергия. Специалисты Харьковоблэнерго уже работают над решением проблемы", - отметили там.

Тем временем о проблемах с электроэнергией сообщают в Дергачевском горсовете.

Кроме того, местные жители сообщают, что в некоторых районах города отсутствует энергоснабжение.

"Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении компании.

Напомним, вчера, 12 сентября, россияне массово обстреляли Харьков. В результате вражеского удара погиб один человек, еще четверо - получили ранения. Также было зафиксировано попадание в дорожное покрытие.

Вследствие обстрела в городе остановился метрополитен. Его работу возобновили ближе к вечеру.

Кроме того, отметим, что на днях российские войска нанесли массированный удар по Украине. Целью врага стали объекты критической инфраструктуры. После удара в ряде областей Украины возникли проблемы с электричеством.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.