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У Харкові знову зупинилося метро і зникло світло: у чому причина

Фото: у Харкові знову зупинилося метро і зникло світло (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Харкові вранці 13 вересня метрополітен призупинив рух поїздів з технічних причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський метрополітен.

"Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово призупинено рух по лініях Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні компанії.

Крім того, місцеві жителі повідомляють, що в деяких районах міста відсутнє енергопостачання.

Тим часом про проблеми з електроенергією повідомляють у Дергачівській міськраді.

"Шановні дергачівці! З технічних причин на території нашого міста та навколишніх сіл відсутня електроенергія. Фахівці Харківобленерго вже працюють над вирішенням проблеми", - зазначили там.

Нагадаємо, вчора, 12 вересня, росіяни масово обстріляли Харків. В результаті ворожого удару загинула одна людина, ще четверо - отримали поранення. Також було зафіксовано попадання в дорожнє покриття.

Внаслідок обстрілу в місті зупинився метрополітен. Його роботу відновивши ближче до вечора.

Крім того, зазначимо, що днями російські війська завдали масованого удару по Україні. Метою ворога стали об'єкти критичної інфраструктури. Після удару у ряді областей України виникли проблеми з електрикою.

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ХарківметроЕлектроенергія