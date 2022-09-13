В Харькове и области полностью восстановлено электроснабжение

В Харькове и Харьковской области вечером 13 сентября было полностью восстановлено электроснабжение.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Кирилл Тимошенко не уточнил, сколько времени заняло восстановление электросетей в регионе.

Ранее мы писали, что вечером 13 августа восстановил свою работу Харьковский метрополитен. Метро в городе не работало около девяти часов.

Напомним, вчера, 12 сентября, россияне массово обстреляли Харьков. В результате вражеского удара погиб один человек, еще четверо - получили ранения. Также было зафиксировано попадание в дорожное покрытие. Вследствие обстрела в городе остановился метрополитен. Его работу возобновили ближе к вечеру.

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