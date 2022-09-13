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У Харкові та області повністю відновлено електропостачання

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Харків, Вівторок 13 вересня 2022 20:07
У Харкові та області повністю відновлено електропостачання Фото: електрику в Харкові та області відновлено (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Харкові та Харківській області ввечері 13 вересня було повністю відновлено електропостачання.

Про це заявив заступник глави офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Кирило Тимошенко не уточнив, скільки часу зайняло відновлення електромереж в регіоні.

Раніше ми писали, що увечері 13 серпня відновив свою роботу Харківський метрополітен. Метро в місті не працювало близько дев'яти годин.

Нагадаємо, вчора, 12 вересня, росіяни масово обстріляли Харків. В результаті ворожого удару загинула одна людина, ще четверо - отримали поранення. Також було зафіксовано попадання в дорожнє покриття. Внаслідок обстрілу в місті зупинився метрополітен. Його роботу відновили ближче до вечора.

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