В Харькове восстановлена работа метрополитена

Харьковский метрополитен днем 13 сентября восстановил работу после вынужденной остановки, которая была связанна с техническими неисправностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского метрополитена.

Метро Харькова сегодня не функционировало около девяти часов. Сообщается, что по состоянию на 17:20 "подземка" работает в штатном режиме.

Напомним, вчера, 12 сентября, россияне массово обстреляли Харьков. В результате вражеского удара погиб один человек, еще четверо - получили ранения. Также было зафиксировано попадание в дорожное покрытие. Вследствие обстрела в городе остановился метрополитен. Его работу возобновили ближе к вечеру.

Кроме того, отметим, что на днях российские войска нанесли массированный удар по Украине. Целью врага стали объекты критической инфраструктуры. После удара в ряде областей Украины возникли проблемы с электричеством.

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