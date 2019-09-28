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В Харькове "минирование" полусотни объектов квалифицируют как теракт

Новости » Происшествия    28.09.2019 - 11:36
В Харькове "минирование" полусотни объектов квалифицируют как теракт
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители открыли уголовное производство

Полицейские Харькова квалифицируют информацию о "минировании" 51 объекта в городе как подготовку к террористическому акту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Так, поступившая в пятницу вечером инофрмация о минировании 22 торговых центров, 8 медицинских учреждениях и 21 жилого дома, не подтвердилась. Однако правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

"Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию указанных учреждений, эвакуировали 2226 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщили в полиции.

Напомним, 27 сентября во Львове эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании. Из аэропорта были эвакуированы 480 пассажиров и работников.

Ранее РБК-Украина сообщало, что полиция проверяла сообщение о минировании суда в Одессе. В полицию поступила информация о заминировании здания Суворовского районного суда.

Также сообщалось, что 23 сентября ночью в Харькове в Шевченковском районе неизвестные взорвали банкомат. На место происшествия приехала полиция и изъяла вещественные доказательства.

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