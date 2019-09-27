ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харькове сообщили о минировании более полусотни объектов

Новости » Происшествия    27.09.2019 - 20:52
В Харькове сообщили о минировании более полусотни объектов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция проверяет торговые центры, медучреждения и жилые дома

В Харькове в пятницу, 27 сентября, неизвестный сообщил о минировании 51 объекта, на местах работают специалисты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Как сообщается, правоохранители получили информацию о минировании 51 объекта в Харькове. В частности, взрывчатка могла быть заложена в 22 торговых центрах, 8 медицинских учреждениях и 21 жилом доме.

В полиции добавили, что сейчас на местах работают специалисты-взрывотехники и следственно-оперативные группы. Проводится осмотр помещений заминированных объектов и прилегающей к ним территории.

Напомним, ранее в Одессе из-за сообщения о минировании был эвакуирован Малиновский суд. Все работники и посетители суда были эвакуированы, а на месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Также недавно полиция проверяла сообщение о минировании суда в Одессе. В полицию поступила информация о заминировании здания Суворовского районного суда.

Кроме того, 20 сентября в Киеве правоохранители проверяли сообщение о минировании жилых домов, медицинских учреждений, детских садов, торговых центров и мостов. Подобные массовые сообщения о минировании поступали в полицию также 18 и 19 сентября.

За "минера" киевского моста Метро не внесли залог Во Львове эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании
Новости Украины минированиеХарьков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь