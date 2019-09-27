В Харькове сообщили о минировании более полусотни объектов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция проверяет торговые центры, медучреждения и жилые дома

В Харькове в пятницу, 27 сентября, неизвестный сообщил о минировании 51 объекта, на местах работают специалисты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Как сообщается, правоохранители получили информацию о минировании 51 объекта в Харькове. В частности, взрывчатка могла быть заложена в 22 торговых центрах, 8 медицинских учреждениях и 21 жилом доме.

В полиции добавили, что сейчас на местах работают специалисты-взрывотехники и следственно-оперативные группы. Проводится осмотр помещений заминированных объектов и прилегающей к ним территории.

Напомним, ранее в Одессе из-за сообщения о минировании был эвакуирован Малиновский суд. Все работники и посетители суда были эвакуированы, а на месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Также недавно полиция проверяла сообщение о минировании суда в Одессе. В полицию поступила информация о заминировании здания Суворовского районного суда.

Кроме того, 20 сентября в Киеве правоохранители проверяли сообщение о минировании жилых домов, медицинских учреждений, детских садов, торговых центров и мостов. Подобные массовые сообщения о минировании поступали в полицию также 18 и 19 сентября.