У Харкові "мінування" півсотні об'єктів кваліфікують як теракт

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Поліцейські Харкова кваліфікують інформацію про "замінування" 51 об'єкта в місті як підготовку до терористичного акту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Так, інформація, що надійшла в п'ятницю ввечері про мінування 22 торгових центрів, 8 медичних установах і 21 житлового будинку, не підтвердилася. Однак правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

"Фахівці вибухотехнічного управління ретельно обстежили приміщення та прилеглу територію зазначених установ, евакуювали 2226 людина. Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 27 вересня у Львові евакуювали аеропорт через повідомлення про мінування. З аеропорту були евакуйовані 480 пасажирів і працівників.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція перевіряла повідомлення про замінування суду в Одесі. У поліцію надійшла інформація про замінування будівлі Суворовського районного суду.

Також повідомлялося, що 23 вересня вночі у Харкові в Шевченківському районі невідомі підірвали банкомат. На місце події приїхала поліція і вилучила речові докази.