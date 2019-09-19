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В Одессе сообщили о заминировании суда

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 10:44
В Одессе сообщили о заминировании суда
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В полицию поступила информация о заминировании здания Суворовского районного суда

Полиция проверяет сообщение о минировании суда в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сообщается, что в полицию поступила информация о заминировании здания Суворовского районного суда в 9:40. На место происшествия направлены следственно-оперативная группа, эксперты Взрывотехнического управления, кинологи и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В полицию в 9:40 поступило сообщение о том, что здание Суворовского районного суда на улице Черноморского казачества заминировано", - говорится в сообщении.

Напомним, в столице в среду, 18 сентября, перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. Движение на мосту было полностью перекрыто в обоих направлениях. Взорвать мост грозил 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. Его задержали.

РБК-Украина писало, что в понедельник, 16 сентября, сотрудники Национальной полиции во Львовской области получили сообщение о заминировании трех высших учебных заведений города. Информация впоследствии не подтвердилась.

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