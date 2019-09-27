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Во Львове эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании

Новости » Происшествия    27.09.2019 - 12:58
Во Львове эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Из аэропорта эвакуировали 480 пассажиров и работников

На электронную почту полиции 27 сентября поступило сообщение о заминировании Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

Сообщается, что по указанному в сообщении адресу работали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и специалисты других служб. Из аэропорта были эвакуированы 480 пассажиров и работников.

Полицейские проверили здание аэропорта и прилегающую территорию - взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено.

Напомним, сегодня в Киеве "заминировали" аэропорт "Жуляны" и отель "Хилтон". Ведется проверка кинологами.

Также РБК-Украина сообщало, что 23 сентября во Львове полиция проверяла сообщение о минировании медицинского учреждения на улице Лычаковской. Отметим, что на улице Лычаковской во Львове, в частности, расположен военно-медицинский клинический центр Западного региона.

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