В Житомирской области загорелась свалка, есть угроза распространения огня на лес

Фото: пожар на свалке в городе Овруч (dsns.gov.ua)

В городе Овруч Житомирской области горит свалка. Рядом расположен лес, поэтому огонь может перекинуться на него.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, свалка не ограждена по периметру.

"Установлено, что горят отходы на площади 400 кв.м. Свалка по периметру не ограждена. Поэтому сюда имеют доступ посторонние лица, и уже неоднократно здесь возникало возгорание мусора. Рядом расположен лес, поэтому огонь мог в любую минуту перекинуться на него", - говорится в сообщении.

На место отправили спецтехнику. Пожар уже удалось локализовать, однако ликвидация продолжается.

Напомним, ранее спасатели назвали главную причину возникновения пожаров в экосистемах.

Также РБК-Украина писало, что в Украине с начала года жертвами пожаров стали более 1000 человек.