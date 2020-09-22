ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве потушили пожар на свалке

Киев, Вторник 22 сентября 2020 17:25
В Киеве потушили пожар на свалке
Фото: пожарные (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 22 сентября, в Дарницком районе Киева спасатели потушили пожар на мусорной свалке. К ликвидации были привлечены 26 пожарных, 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар удалось ликвидировать в 16:12. Он сопровождался тлением отдельных очагов мусора, а также возгоранием торфа, из-за чего в некоторых районах города наблюдалось значительное задымление.

В течение двух суток спасатели проливали все очаги тления. Наибольшая общая площадь возгорания достигала 21 сентября ориентировочно 2000 кв. м. Кроме того, с помощью колесных экскаваторов и грузовых самосвалов осуществлялся подвоз земли для засыпки очагов возгорания.

Напомним, в Житомирской области вспыхнул пожар на свалке. Его удалось ликвидировать до распространения огня на лес.

Также вчера в Киеве произошел пожар на пивзаводе. По предварительной версии, взорвался газовый баллон.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество свалка
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь