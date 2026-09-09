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У Новоросійську уразили "Адмірал Ессен", з якого РФ запускає "Калібри" по Україні

15:43 09.09.2026 Ср
1 хв
Чому цей фрегат є важливою ціллю для України?
aimg Марія Науменко
У Новоросійську уразили "Адмірал Ессен", з якого РФ запускає "Калібри" по Україні Фото: російський фрегат "Адмірал Ессен" (facebook.com/mod.mil.rus)
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У Новоросійську в ніч на 9 вересня українські сили уразили фрегат "Адмірал Ессен" - носій ракет "Калібр", які РФ застосовує проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, оператори Департаменту активних дій розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони України провели deepstrike-операцію по військово-морській базі РФ у Новоросійську.

У результаті ударів було уражено інфраструктуру російської військово-морської бази, а також фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356.

Після влучання на палубній надбудові корабля виникла пожежа.

Ураження "Адмірал Ессен" важливе для України, адже цей корабель є носієм "Калібрів", якими Росія завдає ударів по Україні.

Нагадуємо, "Адмірал Ессен" уже не вперше стає ціллю українських сил. У серпні 2026 року ГУР та Сили оборони України повідомляли про ураження в Новоросійську фрегатів "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", які є носіями ракет "Калібр", а також патрульного корабля "Василій Биков".

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