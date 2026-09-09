У Новоросійську уразили "Адмірал Ессен", з якого РФ запускає "Калібри" по Україні

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У Новоросійську в ніч на 9 вересня українські сили уразили фрегат "Адмірал Ессен" - носій ракет "Калібр", які РФ застосовує проти України.

За даними ГУР, оператори Департаменту активних дій розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони України провели deepstrike-операцію по військово-морській базі РФ у Новоросійську. У результаті ударів було уражено інфраструктуру російської військово-морської бази, а також фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356. Після влучання на палубній надбудові корабля виникла пожежа. Ураження "Адмірал Ессен" важливе для України, адже цей корабель є носієм "Калібрів", якими Росія завдає ударів по Україні.