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Во Львовской области произошел пожар в интернате, учеников эвакуировали

Добромиль, Среда 09 сентября 2020 17:54
Во Львовской области произошел пожар в интернате, учеников эвакуировали
Фото: пожар в интернате (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 9 сентября, в Добромиле Старосамборского района Львовской области произошел пожар в здании школы интерната. Спасатели эвакуировали учеников и персонал учебного заведения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар произошел около 12:01 в двухэтажном кирпичном здании специальной общеобразовательной школы-интернат I-II степени. В 12:27 пожар удалось локализовать, а в 12:41 его ликвидировали. В результате пожара огнем уничтожена мебель, стены на площади 300 м кв. и два металлопластиковых окна.

Фото: пожар в интернате (dsns.gov.ua)

К тушению огня были привлечены 8 спасателей и две единицы техники. В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, вчера в Лимане Донецкой области загорелась Свято-Петропавловская церковь 19 века.

Также РБК-Украина писало, что в селе Селец Ивано-Франковской области произошел пожар в здании школы.

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