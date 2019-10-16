В Харькове автомобиль наехал на женщину с двумя детьми

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль совершил наезд на женщину и ее двоих детей, все трое пострадавших госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

По информации полиции, авария произошла в среду, 16 октября, в 12:40 по улице Гвардейцев Широнинцев.

"73-летний водитель автомобиля "Volkswagen Passat" допустил наезд на 35-летнюю женщину и двух ее дочерей 3 и 5 лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе произошло столкновение между маршруткой и микроавтобусом. В результате пять человек получили повреждения, трое из которых были доставлены в больницу.

Также РБК-Украина писало, что в Николаевской области в результате аварии между двумя автомобилями погибли четыре человека, еще шесть человек получили повреждения. Позже виновника ДТП задержали.