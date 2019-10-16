В Мариуполе столкнулись маршрутка и микроавтобус, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате аварии пострадали пять человек

В Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и микроавтобуса, в результате повреждения получили пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Донецкой области.

Сообщается, что ДТП произошло в среду, 16 октября, около 10:10 на перекрестке улиц Итальянской и Греческой.

"По меньшей мере, пять человек получили телесные повреждения в результате столкновения маршрутного автобуса и микроавтобуса. Трое пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении.

Фото: место ДТП (facebook.com/pg/MariupolPolice)

Напомним, в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием автомобиля и тягача. В результате аварии пострадали два человека.

Также сообщалось, что в Николаевской области произошла авария между двумя автомобилями, в результате чего погибли четверо людей и еще шестеро пострадали. Среди погибших оказался ребенок. Позже полиция задержала подозреваемого в ДТП.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве легковой автомобиль врезался в скорую помощь. В результате погибли водитель скорой и фельдшер, пятеро человек, в том числе трое детей, пострадали.