У Харкові автомобіль наїхав на жінку з двома дітьми

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій автомобіль скоїв наїзд на жінку та її двох дітей, всі троє постраждалих госпіталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Харківській області.

За інформацією поліції, аварія сталася в середу, 16 жовтня, о 12:40 по вулиці Гвардійців Широнінців.

"73-річний водій автомобіля "Volkswagen Passat" допустив наїзд на 35-річну жінку та двох її дочок 3 і 5 років, які переходили проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі сталося зіткнення між маршруткою і мікроавтобусом. В результаті п'ятеро людей отримали пошкодження, троє з яких були доставлені в лікарню.

Також РБК-Україна писало, що в Миколаївській області в результаті аварії між двома автомобілями загинули чотири людини, ще шість осіб отримали ушкодження. Пізніше винуватця ДТП затримали.