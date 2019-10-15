Полиция задержала виновника ДТП в Николаевской области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ближайшее время суд будет избирать водителю меру пресечения

Сотрудники Национальной полиции задержали водителя, которого подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Николаевской области, в результате которого погибли четыре человека и еще шестеро пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, следователи задержали 21-летнего водителя Opel Vectra в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовно-процессуального кодекса. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и его причины устанавливаются.

Напомним, 15 октября в Николаевской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четыре человека и еще шестеро пострадали. В результате столкновения двух автомобилей произошел пожар, который огнеборцы потушили и деблокировали тела двух погибших из другой машины.

Кроме того, в Киеве в результате столкновения автомобиля скорой помощи с легковым автомобилем Peugeot вечером в воскресенье, 13 октября, погибли водитель скорой и фельдшер, пятеро человек, в том числе трое детей, пострадали.