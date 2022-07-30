Харьков постоянно подвергается обстрелам: названы самые активные периоды атак

Харьков постоянно подвергается обстрелам со стороны российских войск. Активнее всего они бьют по городу в период с 22:00 до 5:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко в эфире телемарафона.

Он отметил, что чаще всего россияне обстреливают школы и детские сады.

Кроме этого, Тишомко отметил, что непрерывные обстрелы продолжаются в Золочевской, Дергачевской, Лиманской общинах.

Также обстреливаются Волчанское и Чугуевское направления. Последние две недели подвергаются артиллерийским обстрелам направления Барвенково, Балаклеи и Изюма.

"То есть фактически с трех сторон города и области продолжаются активные боевые действия и обстрелы", - сказал он.

К тому же, Тимошко сказал, что несколько дней назад было задержано лицо, которое с 2019 года является активным агентом ФСБ России. Он наводил вражескую артиллерию на объекты инфраструктуры. Полиция доказала, что в результате этих обстрелов были жертвы.