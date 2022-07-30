ua ru
Сб, 30 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли один из районов Харькова, - мэр

Новина українською →
Харьков, Суббота 30 июля 2022 18:58
Оккупанты обстреляли один из районов Харькова, - мэр Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли один из районов Харькова (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные днем обстреляли район ХТЗ в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Мэр просит всех быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ранее харьковчане сообщали о взрывах в соседнем районе Харькова - Индустривальном.

Кроме того, 30 июля россияне ударили по Слободскому району города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Игорь Терехов
NEWS
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника