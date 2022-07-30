Оккупанты обстреляли один из районов Харькова, - мэр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова .

Мэр просит всех быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ранее харьковчане сообщали о взрывах в соседнем районе Харькова - Индустривальном.

Кроме того, 30 июля россияне ударили по Слободскому району города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.