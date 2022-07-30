Оккупанты обстреляли один из районов Харькова, - мэр
Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли один из районов Харькова (Getty Images)
Российские военные днем обстреляли район ХТЗ в Харькове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
Мэр просит всех быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, ранее харьковчане сообщали о взрывах в соседнем районе Харькова - Индустривальном.
Кроме того, 30 июля россияне ударили по Слободскому району города.
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