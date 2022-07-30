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Харків постійно піддається обстрілам: названо найактивніші періоди атак

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Харків, Субота 30 липня 2022 20:33
Харків постійно піддається обстрілам: названо найактивніші періоди атак Фото: Харків постійно піддається обстрілам (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Харків постійно зазнає обстрілів з боку російських військ. Найактивніше вони б'ють по місту у період з 22:00 до 5:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління Нацполіції у Харківській області Володимира Тимошка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що найчастіше росіяни обстрілюють школи і дитячі садки.

Окрім цього, Тишомко зазначив, що безперервні обстріли продовжуються у Золочівській, Дергачівській, Лиманській громадах.

Також обстрілюються Вовчанський і Чугуєвський напрямки. Останні два тижні піддаються артилерійським обстрілам напрямки Барвінково, Балаклії та Ізюму.

"Тобто фактично з трьох сторін міста і області тривають активні бойові дії і обстріли", - сказав він.

До того ж, Тимошко сказав, що декілька днів тому було затримано особу, що з 2019 року є активним агентом ФСБ Росії. Він наводив ворожу артилерії на об'єкти інфраструктури. Поліція доведела, що в результаті цих обстрілів були жертви.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдень обстріляли район ХТЗ у Харкові.

Крім того, 30 липня росіяни вдарили по Слобідському району міста. Потрапили у будівлю навчального закладу.

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