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РФ обстреляла ракетами Харьков: начался пожар в здании учебного заведения

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Харьков, Суббота 30 июля 2022 04:59
РФ обстреляла ракетами Харьков: начался пожар в здании учебного заведения Фото: оккупанты обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска ночью ударили ракетами по Харькову. Был "прилет" в Слободской район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

По его словам первый "прилет" был около трех часов ночи.

"Прилетело в Слободской район, в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС", - говорится в сообщении.

О пострадавших информации нет.

"Около четырех утра был еще один удар, который слышал весь город. Куда прилетело - сейчас выясняем", - сообщил Терехов

Напомним, в ночь на 29 июля во время воздушной тревоги в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр Игорь Терехов рассказал, что в центральной части города зафиксировано два "прилета".

По его словам, в первом случае оккупанты попали в двухэтажный дом, во втором - в здание одного из высших учебных заведений. На месте происшествия работают спасатели и ищут под завалами людей.

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