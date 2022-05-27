Харьков снова обстреляли, а Лукашенко создает оперативное командование на границе с Украиной: новости за 26 мая

Лукашенко создает оперативное командование на границе с Украиной, президент России Владимир Путин выдвинул требование для деблокады украинских портов, Харьков снова обстреляли, есть жертвы. Подробнее о том, что произошло в четверг, 26 мая - в материале РБК-Украина.

Обстрел Харькова: погибли 7 человек, 17 ранены

Вследствие обстрелов 26 мая в Харькове погибло 7 мирных жителей. 17 человек получили ранения, среди них 9-летний ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.

Лукашенко поручил немедленно создать оперативное командование на границе с Украиной

Беларусь создаст оперативное командование своими войсками на южном направлении, то есть на границе с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы белорусского режима Александра Лукашенко на заседании с военным руководством страны.

Мотивы такого решения Лукашенко объяснил якобы угрозой со стороны Украины. По его словам, кроме фронтов со стороны Литвы и Польши, открылось новое направление - южное.

Путин выдвинул требование для деблокады украинских портов

Россия заявила, что готова деблокировать украинские порты для экспорта продовольствия. Однако в обмен требует от Запада снять санкции.

Он заявил, что Россию якобы необоснованно обвиняют в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Путин уверен, что кризис возник из-за нарушения логистических цепочек, а также финансовой политики западных стран.

Боевые действия в Украине достигли максимальной интенсивности, - Маляр

В Украине значительно усилилась интенсивность боевых действий из-за постоянных попыток войск РФ проводить наступление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в ходе брифинга.

"Враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях. Впереди нас ждет очень сложный этап борьбы", - подчеркнула чиновница.

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Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни - рассказала синоптик Наталка Диденко.