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В Харькове от сегодняшнего обстрела погибло 7 человек, а 17 ранены

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Украина, Четверг 26 мая 2022 18:11
В Харькове от сегодняшнего обстрела погибло 7 человек, а 17 ранены Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Вследствие обстрелов 26 мая в Харькове погибло 7 мирных жителей. 17 человек получили ранения, среди них 9-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.

"Враг снова коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без насущных потребностей не находиться на улицах. Прислушиваться к сигналам тревоги и находиться во время таких сигналов в укрытиях. Расслабляться еще очень рано", - сказал Синегубов.

Он добавил, что на севере, северо-восточном направлении и на Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг несет значительные потери.

Напомним, российские военные обстреляли Харьков в четверг, 26 мая.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Харькове зафиксирован обстрел в районе Пятихаток.

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