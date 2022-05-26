В Харькове от сегодняшнего обстрела погибло 7 человек, а 17 ранены
Вследствие обстрелов 26 мая в Харькове погибло 7 мирных жителей. 17 человек получили ранения, среди них 9-летний ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.
"Враг снова коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без насущных потребностей не находиться на улицах. Прислушиваться к сигналам тревоги и находиться во время таких сигналов в укрытиях. Расслабляться еще очень рано", - сказал Синегубов.
Он добавил, что на севере, северо-восточном направлении и на Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг несет значительные потери.
Напомним, российские военные обстреляли Харьков в четверг, 26 мая.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Харькове зафиксирован обстрел в районе Пятихаток.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.