Харків знову обстріляли, а Лукашенко створює оперативне командування на кордоні з Україною: новини за 26 травня

Лукашенко створює оперативне командування на кордоні з Україною, президент Росії Володимир Путін висунув вимогу для розблокування українських портів, Харків знову обстріляли, є жертви. Докладніше про те, що сталося у четвер, 26 травня – у матеріалі РБК-Україна.

Обстріли Харкова: загинуло 7 людей, а 17 поранені

Внаслідок обстрілів 26 травня у Харкові загинуло 7 мирних мешканців. 17 людей отримали поранення, серед них 9-річна дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.

Лукашенко доручив негайно створити оперативне командування на кордоні з Україною

Білорусь створить оперативне командування своїми військами на південному напрямку, тобто на кордоні з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника білоруського режиму Олександра Лукашенка на засіданні з військовим керівництвом країни.

Мотиви такого рішення Лукашенко пояснив нібито загрозою з боку України. За його словами, окрім фронтів з боку Литви та Польщі, відкрився новий напрямок - південний.

Путін висунув вимогу для деблокади українських портів

Росія заявила, що готова деблокувати українські порти для експорту продовольства. Однак в обмін вимагає від Заходу зняти санкції.

Він заявив, що Росію нібито необґрунтовано звинувачують у проблемах з поставками сільськогосподарської продукції на світові ринки. Путін упевнений, що криза виникла через порушення логістичних ланцюжків, а також фінансову політику західних країн.

Бойові дії в Україні досягли максимальної інтенсивності, - Маляр

В Україні значно посилилася інтенсивність бойових дій через постійні спроби військ РФ проводити наступ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр у ході брифінгу.

"Ворог штурмує позиції наших військ одночасно на кількох напрямках. Попереду на нас чекає дуже складний етап боротьби", - наголосила чиновниця.

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