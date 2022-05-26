Лукашенко поручил немедленно создать оперативное командование на границе с Украиной

Беларусь создаст оперативное командование своими войска на южном направлении, то есть на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы белорусского режима Александра Лукашенко на заседании с военным руководством страны.

Мотивы такого решения Лукашенко объяснил якобы угрозой со стороны Украины. По его словам, кроме фронтов со стороны Литвы и Польши, открылось новое направление - южное.

"Министр обороны нам предложил создать новое командование на южном направлении. Это было еще в прошлом году.... Но теперь надо немедленно создавать это оперативное направление, вместе западным, северо-западным будет и южное крыло", - заявил глава режима.

Лукашенко отметил, что уже сейчас надо отправлять новые подразделения к южной границе, не дожидаясь создания нового оперативного командования, чтобы белорусские войска получали опыт.