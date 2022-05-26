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Лукашенко поручил немедленно создать оперативное командование на границе с Украиной

Новина українською →
Минск, Четверг 26 мая 2022 18:00
Лукашенко поручил немедленно создать оперативное командование на границе с Украиной Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Беларусь создаст оперативное командование своими войска на южном направлении, то есть на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы белорусского режима Александра Лукашенко на заседании с военным руководством страны.

Мотивы такого решения Лукашенко объяснил якобы угрозой со стороны Украины. По его словам, кроме фронтов со стороны Литвы и Польши, открылось новое направление - южное.

"Министр обороны нам предложил создать новое командование на южном направлении. Это было еще в прошлом году.... Но теперь надо немедленно создавать это оперативное направление, вместе западным, северо-западным будет и южное крыло", - заявил глава режима.

Лукашенко отметил, что уже сейчас надо отправлять новые подразделения к южной границе, не дожидаясь создания нового оперативного командования, чтобы белорусские войска получали опыт.

Напомним, на днях украинские войска заметили, что Беларусь перебросила к границам с Украиной российские ракетные комплексы "Искандер".

А перед этим в Беларуси развернули два ракетных дивизиона в рамках подготовки к военным учениям недалеко от украинской границы.

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