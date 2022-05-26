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Боевые действия в Украине достигли максимальной интенсивности, - Маляр

Новина українською →
Киев, Четверг 26 мая 2022 15:59
Боевые действия в Украине достигли максимальной интенсивности, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Иван Носальский

В Украине значительно усилилась интенсивность боевых действий из-за постоянных попыток войск РФ проводить наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в ходе брифинга.

"Враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях. Впереди нас ждет очень сложный этап борьбы", - подчеркнула чиновница.

При этом она добавила, что по причине такой высокой интенсивности боевых действий невозможно избежать потерь в рядах ВСУ.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Вооруженные силы Украины уступают оккупационной армии по темпам восстановления боеспособности подразделений .

Также мы писали, что, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, почти вся Луганская область находится под оккупацией. 95% территории контролирует российская армия.

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